Арбитражный суд признал законной скандальную покупку Mercedes бывшим югорским депутатом Яном Ковалем

Арбитражный суд Западной Сибири подтвердил законность покупки Mercedes бывшим депутатом Яном Ковалем на средства МУП Нефтеюганска (ХМАО). Суд встал на сторону автосалона "Восток Моторс Юг", отказавшись обязывать его вернуть 2 миллиона рублей в бюджет и принять автомобиль обратно.

Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

"В удовлетворении искового заявления заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказать", - говорится в документе.

Ранее прокуратура настаивала, что сделка была проведена без согласия муниципалитета — собственника предприятия. Однако кассационная инстанция постановила, что дилер не обязан был проверять, получило ли МУП одобрение городских властей на закупку у единственного поставщика.

Напомним, прокуратура установила, что депутат представил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2020-2021 год. Депутат скрыл доходы от продажи одного автомобиля и утаил наличие другого авто в собственности. Кроме того, он частично скрыл доходы жены и не предоставил сведения о срочном обязательстве финансового характера. Также депутат скрыл информацию о счетах в банках, по которым было зафиксировано движение денег. После этого суд лишил депутата полномочий.

В октябре 2023 года Нефтеюганская межрайонная прокуратура подала против депутата иск в суд. Мужчину обвинили в покупке подержанного Mercedes-Benz на деньги налогоплательщиков. Сообщалось, что при этом была нарушена процедура проведения закупки.