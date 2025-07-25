Завершено уголовное дело главы УФНС по ЯНАО, получившей в качестве взятки Porsche и ювелирные украшения

Завершены следственные действия по уголовному делу начальницы управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яны Калюжиной, которая, по версии следствия, получила взятку в виде Porsche Cayenne и ювелирные украшения на 11 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Как рассказал председатель СК РФ, Калюжина через посредника получила взятку в особо крупном размере в виде автомобиля Porsche Cayenne и ювелирных изделий более чем на 11 миллионов рублей за способствование снижению суммы недоимки по налогу на прибыль компании взяткодателя и непривлечение к налоговой ответственности.

"Здесь следственные действия также завершены, идет процедура ознакомления с уголовным делом", - сказал Бастрыкин.

Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину задержали по подозрению в получении взятки. СМИ писали, что она обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на автомобиль Porsche Cayenne.