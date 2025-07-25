На пути к знаку "Доброволец России": тюменцы набирают волонтерские баллы на масштабных мероприятиях

В регионе продолжается набор волонтеров на Кубок полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе для защитников Отечества, который состоится в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Добровольцы события не только смогут помочь организаторам, найти новых друзей, но получат опыт и заветные часы.

Волонтеры, которые наберут 500 часов на платформе Добро.рф в течение последних 3-х лет, могут подавать заявку на получение нагрудного знака "Доброволец России".

Также волонтеры получают благодарственные письма, с помощью которых студенты могут претендовать на повышенную стипендию.

Специалист по спорту Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области, руководитель волонтеров спортивного направления Сабина Алиева отметила, что те навыки, которые получают волонтеры на мероприятиях, в дальнейшем очень пригодятся.

"Они приобретают здесь друзей, возможно, будущих руководителей. В волонтерстве помимо того, что помогаешь обществу, развиваешься сам", - заявила она.

Спортивному волонтеру Ксении Пайковой добровольческая деятельность помогла попасть на Всемирный фестиваль молодежи в прошлом году. Большое количество часов на Добро.рф, благодарственные письма дают приоритет человеку, желающему принять участие в мероприятиях федерального масштаба.