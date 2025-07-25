Из-за "Атмофеста" в Екатеринбурге на 20 дней ограничат движение по улице Гражданской

На время подготовки и проведения фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" в Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта по улице Гражданской. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, движение от улицы Челюскинцев до дома №11 по Гражданской будет ограничено на 20 дней – с 4 по 24 августа. Сам "Атмофест" пройдет с 15 по 24 августа. Площадкой вновь станет набережная реки Исеть за Макаровским мостом.

Ранее организаторы "Атмофеста" рассказали, как преобразится Екатеринбург на время фестиваля.