"КамАЗ" с августа перейдет на четырехдневную рабочую неделю

"КамАЗ" переводит ряд подразделений на четырехдневную рабочую неделю с 1 августа. В компании объясняют сокращение производства кризисом на рынке коммерческих автомобилей.

"Благодаря предпринятым ранее мерам, нам удалось в первом полугодии обеспечить компанию стабильными заказами. Однако, отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в заявлении крупнейшего российского производителя грузовиков. Руководство заявило, что собирается выполнить социальные гарантии перед сотрудниками в полном объеме "в соответствии с коллективным договором и российским законодательством".

В заявлении "КамАЗа" ситуация на рынке описывается как "кризис": "На рынке грузовиков России свыше 14 тонн наблюдается кризис: по итогам полугодия рынок сократился почти на 60%".

В Набережных Челнах обвиняют в случившемся китайских производителей и ЦБ. Первые, несмотря на прогнозы по снижению спроса, завозили в 2024 году избыточное количество техники. "В результате, на складах этих компаний в настоящий момент находятся свыше 30 тыс. грузовиков, которые не могут найти своих покупателей даже при демпинговых ценах, которые активно применяют дилеры", - отмечают на заводе.

Ну а "денежно-кредитная политика ЦБ привела не только к невозможности приобрести новую технику с помощью финансовых инструментов в виде кредита и лизинга, но и вынуждает транспортные и другие компании возвращать взятую в прошлом году в лизинг технику лизингодателю". "По нашим оценкам, такой техники на складах лизинговых компаний скопилось более 10 тыс. единиц. Она продается существенно ниже рыночной стоимости, при этом является почти новой", - говорят на "КамАЗе".

По прогнозам производителя, в этом году в России будут проданы 40-60 тыс. грузовиков, при этом в первом полугодии уже проданы более 20 тыс. единиц – в основном со складов.

"В этой ситуации российские производители грузовой техники вынуждены предпринимать экстраординарные меры по сокращению производства, чтобы сохранить финансовую устойчивость и не прибегать к сокращению персонала. Одной из таких мер является сокращенная рабочая неделя, о чем уже объявил ряд российских компаний автопрома", - отметили на "КамАЗе".

Накануне о вводе четырехдневной рабочей недели объявила группа ГАЗ, не исключали такой меры и на "АвтоВАЗе". На четырехдневку также уходят предприятия сельхозмашиностроения и вагоностроения. Глава Минэка Максим Решетников заявлял, что российская экономика близка к рецессии.