В Прикамье на ребенка рухнул баскетбольный щит

Прокуратура Пермского района инициировала проверку по факту падения баскетбольного щита на несовершеннолетнего в Кондратово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной информации, инцидент произошел на территории жилого комплекса "Медовый". Во время тренировки подростков спортивная конструкция обломилась и упала. Лишь по счастливой случайности травм удалось избежать.

Надзорным органом будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.