В Прикамье на ребенка рухнул баскетбольный щит
Прокуратура Пермского района инициировала проверку по факту падения баскетбольного щита на несовершеннолетнего в Кондратово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
По предварительной информации, инцидент произошел на территории жилого комплекса "Медовый". Во время тренировки подростков спортивная конструкция обломилась и упала. Лишь по счастливой случайности травм удалось избежать.
Надзорным органом будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.