Россия отправила в космос ракету "Союз-2.1б"

На Дальнем Востоке, на космодроме "Восточный", состоялся запуск ракеты "Союз-2.1б". Она несёт на себе два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М" и 18 малых космических аппаратов.

Запуск состоялся в 8.54 (мск). Аппараты "Ионосфера-М" созданы для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в её верхних слоях, контроля радиационной обстановки.

На свои орбиты отправились 18 малых космических аппаратов. Спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать физические процессы в ближнем космосе и многое другое. Несколько спутников отправлены в образовательных целях — исследовать линии связи космических аппаратов с Землей и участвовать в экспериментах по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите, сообщает Роскосмос.