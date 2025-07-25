"Боинг" S7, вылетевший в Сочи из Новосибирска, возвращается из-за технических проблем

Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Сочи, возвращается в аэропорт вылета по технической причине, передает РИА Новости. По данным сервиса отслеживания воздушного транспорта Flightradar24, рейс совершает самолет Boeing 737-800. Там же указано, что борт подал сигнал бедствия с кодом 7700.

Судя по траектории самолета на Flightradar24, сейчас он вырабатывает топливо и/или ожидает возможности посадки недалеко от новосибирского аэропорта Толмачево. Telegram-канал Shot без ссылки на источник сообщает, что причиной возвращения самолета в Новосибирск мог быть сигнал о разгерметизации воздушного судна. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.