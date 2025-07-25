В работе спутникового интернета Starlink произошел глобальный сбой

В работе сети спутникового интернета Starlink произошел глобальный сбой – один из крупнейших за всю историю работы системы. Проблема возникла с программным обеспечением. Несколько часов десятки тысяч пользователей оставались без интернета, сейчас последствия сбоя в целом удалось устранить, сообщил создатель SpaceX Илон Маск (Starlink является проектом SpaceX).

По данным сервиса отслеживания сбоев Downdetector, пользователи в США и Европе начали сталкиваться с перебоями накануне днем – жалобы поступили от 61 тыс. пользователей.

В целом же у Starlink более 6 миллионов пользователей примерно в 140 странах.

"Сбой произошел из-за сбоя в работе ключевых внутренних программных служб, которые обеспечивают работу базовой сети", - сообщил Майкл Николс, вице-президент Starlink по инжинирингу.

С 2020 года SpaceX запустила более 8 тыс. спутников Starlink, создав уникальную распределенную сеть на низкой околоземной орбите, которая вызвала большой спрос со стороны военных, транспортной отрасли и потребителей в сельских районах с плохим доступом к традиционному оптоволоконному интернету.

Эксперты считают, что причиной сбоя в программном обеспечении могла быть неудачная попытка обновления или же кибератака.