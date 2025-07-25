Андрей Трубецкой рассказал о модернизации систем уличного освещения в поселениях Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в поселениях муниципалитета обновили системы уличного освещения. Детали глава района привёл на своих страницах в социальных сетях.

"Завершена модернизация наружного освещения в 15 населённых пунктах, включая отдалённые Лямина, Сытомино и Локосово и небольшие Высокий Мыс и Сайгатину. Специалисты МУП "Сургутские районные электрические сети" выполнили работы на 21 объекте: проложили свыше 2 км линий электропередачи и смонтировали 89 энергоэффективных светодиодных светильников. Общий объём инвестиций составил более 4,8 млн руб", - сообщил Андрей Трубецкой.

Все работы были выполнены с учётом обращений местных жителей и предложений администраций поселений.

Особое внимание уделено местам с высокой пешеходной активностью. Так, в Лянторе появилось дополнительное освещение возле детского сада "Журавушка". В Тром-Агане подсветили территорию сельского клуба, в Барсово – подходы к поликлинике. В Локосово выполнено освещение въезда в поселение.

"Светодиодные фонари не только повышают безопасность в тёмное время суток, но и способствует созданию комфортной городской среды", - отметил Андрей Трубецкой.