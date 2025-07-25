25 Июля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области оказались врачи

Самыми дефицитными на рынке труда Свердловской области этим летом стали врачи. К такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru, составившие топ наиболее дефицитных специалистов в регионе.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса, на первом месте оказались врачи: на одно предложение о работе для них сейчас приходится лишь 0,5 резюме потенциальных кандидатов, что говорит об их острой нехватке на рынке труда (нормой считается соотношение от 4,0 резюме на вакансию). При этом уровень медианных предлагаемых зарплат для врачей достиг в этом году 99,5 тысяч рублей. Предлагаемая зарплата медикам в целом по Свердловской области, по данным hh.ru, составила 70 тысяч рублей.

Далее в списке тех, кого не хватает местным работодателям, идут:

  • фармацевты-провизоры (0,7),
  • повара, пекари, кондитеры (0,9),
  • директора магазина, директора сети магазинов (1,1),
  • продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи, заведующие отделением (по 1,2),
  • дворники, товароведы (по 1,3),
  • слесари, сантехники (1,5),
  • медсестры, медбратья, инженеры ПНР (по 1,6),
  • маляры, штукатуры (1,8),
  • автослесари, автомеханики, электромонтажники (по 2).

По данным сервиса, к самым высокооплачиваемым дефицитным специалистам в этом году относятся токари, фрезеровщики и шлифовщики – рыночный уровень зарплат для них на Среднем Урале достиг 141,4 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее новая глава свердловского Минздрава Татьяна Савинова рассказала, как бороться с оттоком медицинских кадров.

Теги: врачи, специалисты, зарплаты, Свердловская область


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