12 поездов задерживаются из-за падения беспилотника на вокзал в Тимашевске

В Тимашевске (Краснодарский край) после атаки беспилотников обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходившего через город пассажирского поезда.

Легкие травмы получили два человека, одного из них госпитализировали в районную больницу, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате падения обломков вокзал временно оставался без электроснабжения, но железнодорожная инфраструктура не была повреждена.

Тем не менее, по данным РЖД, в связи с инцидентом в Тимашевске задерживается 12 поездов. А из-за падения беспилотника на станции Песчанокопская в Ростовской области была повреждена контактная сеть, задержаны 10 поездов.