Таиланд и Камбоджа продолжают обмениваться ударами вдоль спорного участка границы

Таиланд и Камбоджа продолжают обмениваться ударами по объектам вдоль спорного участка границы. Погибло уже более десяти человек, более 100 тыс. мирных жителей эвакуировали, передает CNN.

Военные действия стали кульминацией напряженности, которая несколько месяцев нарастала между странами из-за спорного участка сухопутной границы протяженностью около 800 км. Граница была демаркирована бывшим колониальным правителем территории – Францией, при этом рядом с границей находятся несколько значимых религиозных объектов, на которые претендуют обе страны.

Сейчас Таиланд наносит удары по территории Камбоджи ракетами с истребителей F-16, Камбоджа отвечает артиллерийским огнем из "Градов". Также войска на границе применяют огнестрельное оружие и гранатометы. Кроме того, обе стороны применяют беспилотники.