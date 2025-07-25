"Уральские авиалинии" организуют перевозку родственников пассажиров самолета, упавшего в Амурской области

Авиакомпания "Уральские авиалинии" окажет содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственникам пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Амурской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, для оформления билетов необходимо обратиться в контакт-центр по выделенной линии: 8 800 700 91 60.

"Примите наши самые искренние соболезнования и слова сочувствия", - отметили в уральской авиакомпании.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура показала кадры с места крушения самолета Ан-24 под Тындой. Борт авиакомпании "Ангара" упал в 15 километрах от аэродрома.

Сообщалось, что на борту самолета, летевшего по маршруту "Хабаровск – Благовещенск – Тында" находилось 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров было пятеро детей. В результате катастрофы никто не выжил.