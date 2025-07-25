Беспилотники снова атаковали железную дорогу в Ростовской области

Беспилотники снова атаковали железнодорожную станцию в Ростовской области. В селе Песчанокопском взрывом повреждено здание одноименной железнодорожной станции, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, никто из людей не пострадал.

Также минувшей ночью БПЛА атаковали в Ростовской области Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский и Красносулинский районы.

"Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское", - сообщил Слюсарь.

21 июля беспилотник атаковал "объект инфраструктуры" на железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Из-за этого более 50 поездов дальнего следования шли с опозданием.