Заслуженный пилот назвал возможную причину крушения Ан-24 в Приамурье

Экипаж самолета Ан-24, который упал 24 июля под Тындой в Амурской области, мог допустить ошибку при заходе на посадку.

Как заявил заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин, лайнер мог столкнуться с землей из-за преждевременного снижения. По его словам, подобные ситуации возникают из-за уже устоявшихся проблем в системе гражданской авиации. Это связано с тем, что произошла утрата российского авиационного парка и качественной летной школы подготовки пилотов. Эксперт считает, что необходимо менять систему, чтобы впредь экипажи самолетов не совершали таких ошибок.

Заслуженный пилот России Михаил Сытник указал, что Ан-24 всегда работал без нареканий и считается надежным и проверенным. "И говорить, что самолет был старый, не приходится. Всё зависит не от возраста, а от состояния самолета. Если он был исправен, ничего с ним не должно было случиться", — сказал он.

За долгие годы эксплуатации практически никогда не возникало ситуаций, когда у Ан-24 отказывала авиатехника, сообщают "Известия".

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура показала кадры с места крушения самолета Ан-24 под Тындой. Борт авиакомпании "Ангара" упал всего в 15 километрах от аэродрома, но местность труднодоступная. Из-за этого спасатели и следователи не сразу добрались до горящего фюзеляжа. Обломки самолета разбросаны по густому лесу на большой площади.