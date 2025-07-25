Власти не будут ужесточать уплату НДС для малого бизнеса

Российские власти в ближайшие годы не будут ужесточать уплату налога на добавленную стоимость для малого бизнеса.

С текущего года небольшие компании должны уплачивать сбор, если за прошлый год они заработали больше 60 млн руб. Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН не ранее 2028 года, так как кабмин в 2024 году обещао не вносить системных налоговых изменений как минимум три года. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, дальнейшее снижение порога может резко увеличить количество плательщиков налога, поэтому необходимо проанализировать последствия, а также за пару лет предупредить предпринимателей, чтобы у них было время адаптироваться.

Как заявил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, в настоящее время в торговле сейчас заняты 2,2 млн небольших предприятий. Это больше трети от всех небольших игроков (6,4 млн), сообщают "Известия".

Напомним, поручение главы государства Владимира Путина об освобождении от НДС услуг по содержанию многоквартирных жилых домов для управляющих организаций на "упрощенке" не исполнено в срок.