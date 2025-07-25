Бизнес пожаловался на задержку с освобождением управляющих компаний от НДС

Поручение главы государства Владимира Путина об освобождении от НДС услуг по содержанию многоквартирных жилых домов для управляющих организаций на "упрощенке" не исполнено в срок.

Об этом сообщили представители торгово-промышленной палаты (ТПП), которые пожаловались в Администрацию президента РФ. При этом Минфин по поводу освобождения управляющий компаний от налога высказался отрицательно. Об этом на мероприятии в Госдуме заявил представитель Минстроя.

Мера должна коснуться управляющих компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. В ТПП просят у контрольного управления оказать поддержку в реализации поручения.

С 1 января текущего года бизнес, работающий на УСН, включая управляющие компании многоквартирных домов, должен уплачивать НДС, если сумма его годового дохода выше 60 млн руб. По новым правилам, если доходы превышают 60 млн, но не достигают 250 млн, налог можно оплачивать по ставке 5%, если сумма больше 250 млн, но меньше 450 млн — по ставке 7%. При доходах от 450 млн руб. компании должны переходить на общую систему налогообложения.

По словам экспертов, без отмены НДС собственники жилья могут столкнуться либо с ростом стоимости услуг, либо с падением их качества, сообщает Forbes.