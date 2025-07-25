Арестован полицейский, обвиняемый в получении взятки от Telegram-канала Baza

В Москве Замоскворецкий районный суд отправил в СИЗО сотрудника ОВД по Белгородской области Александра Селиванова.

Он будет находиться под стражей до 20 сентября. Его обвинили в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza. Также в суде сообщили об аресте на два месяца еще двоих полицейских — Сергея Ковалева и Александра Аблаева.

По данным следователей, сотрудники Baza давали взятки трем правоохранителям из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского края. За это они отправляли журналистам служебную информацию. Сумма взяток оценивается в 150 тыс. руб. Селиванов признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, сообщает "Коммерсант".

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 20 сентября, главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Его обвинили в даче взятки в крупном размере группой лиц.