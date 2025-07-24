Камбоджа эвакуировала порядка 5 000 человек после авиаударов Таиланда

После серий авиаударов, нанесенных по военным объектам со стороны ВВС Таиланда, Камбоджа эвакуировала порядка 5 тыс. человек из провинции Оддармеантьей, граничащей с Таиландом. Как сообщает издание The Straits Times, всего было вывезено 1,5 тыс. семей из 12 деревень.

По словам представителя камбоджийского правительства, для людей уже распределили по заранее выбранным деревням и общинам, где установили палатки для круглосуточного пребывания. Эвакуированные обеспечены электричеством, чистой водой, душевыми, а в случае необходимости, рядом дежурят команды медиков.

Со стороны Таиланда также организована эвакуация. По словам и.о. премьер-министра Пхумтама Вечаячая, жители провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани, которые граничат должны самостоятельно переместиться как минимум на 50 км дальше от границы.

Напряженность в отношениях между двумя соседями уже обострялась в мае, когда в ходе столкновения между тайскими и камбоджийскими войсками был убит камбоджийский солдат. Это произошло на спорном участке границе, называемом Изумрудным треугольником: здесь сходятся границы Камбоджи, Таиланда и Лаоса.

Продолжением стал удар, который Таиланд нанес в ночь на 24 июля по военным объектам Камбоджи вдоль спорного участка границы двух стран. Позднее была нанесена повторная серия ударов.