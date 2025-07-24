Таиланд нанес еще одну серию ударов по военным целям Камбоджи

ВВС Таиланда нанесли повторно атаковали военные цели Камбоджи, передает таиландская газета The Nation.

Согласно информации издания, авиаудары пришлись южнее храмового комплекса, памятника Кхмерской империи, Та Муен Том, находящийся на территории, за принадлежность которой спорят Камбоджа и Таиланд.

В свою очередьThe Straits Times сообщает, что четыре истребителя F-16 атаковали командный пункт камбоджийских военных, после чего вернулись на аэродром.

Напряженность в отношениях между двумя соседями уже обострялась в мае, когда в ходе столкновения между тайскими и камбоджийскими войсками был убит камбоджийский солдат. Это произошло на спорном участке границе, называемом Изумрудным треугольником: здесь сходятся границы Камбоджи, Таиланда и Лаоса.

Продолжением стал удар, который Таиланд нанес сегодня - 24 июля по военным объектам Камбоджи воль спорного участка границы двух стран.