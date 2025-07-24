Свиноводческий комплекс "Мираторга" в Брянской области попал под удары беспилотников

В Брянской области под удары БПЛА попал свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг". Как сообщает пресс-служба компании, всего было пять дронов, один из которых повредил крышу одного из корпусов предприятия, где впоследствии вспыхнул пожар.

Сейчас возгорание уже локализовано, размер ущерба будет установлен позднее. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

Напомним, что именно в Брянской области располагается один из основных активов "Мираторга". Другие находятся в Смоленской, Орловской, Московской, Тульской, Калужской, Курской, Калининградской и Белгородской областях.