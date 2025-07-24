ГАЗ в августе перейдет на четырехдневку – из-за отсутствия спроса на машины

Горьковский автозавод (ГАЗ) в августе этого года перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за падения рынка коммерческого автотранспорта, передает "Интерфакс".

Автопром в России испытывает сильнейшее давление: высокие ставки по кредитам для бизнеса, снижение спроса из-за тех же высоких ставок для физлиц и демпинг со стороны китайских производителей. Участники рынка называют ситуацию "идеальным штормом".

"Продажи новых машин падают уже на 27% (соотношение рынка: 55% - китайские, 40% - российские, 5% - прочие). Это, можно сказать, обвал рынка. На рынке далеко все не правильно. Рынок болен, и такое лекарство как снижение цены не действует", - так охарактеризовал ситуацию на рынке президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.