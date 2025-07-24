Отделение КПРФ в Югре решает, кому отдать мандат бывшего депутата Халида Таги-Заде

Отделение КПРФ в Югре решает, кому отдать мандат бывшего депутата Халида Таги-Заде, назвавшего регион исторической родиной узбеков, сообщает Neft.

Определиться югорские коммунисты должны до 1 августа. Несмотря на исключение из партии в 2022 году, Таги-заде оставался членом фракции КПРФ, а потому именно партийное региональное отделение решит судьбу его мандата.

Кандидат на замену будет выбран из партийного списка. По словам депутата-коммуниста Василия Жукова, обсуждение уже началось, но окончательное слово — за окружным бюро КПРФ. После этого кандидатуру должен утвердить региональный парламент.

Как сообщало Накануне.RU, прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа ранее не нашла нарушений в заявлении депутата. В отношении парламентария были применены меры, касающиеся правил нарушения депутатской этики. По результатам проверки, депутата лишили должности заместителя председателя комиссии и статуса работы на постоянной основе. Сам депутат заявлял, что считает это решение несправедливым.