Производство "посыпалось": все, кроме ЦБ, фиксируют "отрицательный рост"

За шесть первых месяцев 2025 года выпуск промышленной продукции в стране замедлился до 1,4% в годовом выражении. Но в некоторых отраслях речи о росте не идет: добыча полезных ископаемых снизилась на 2,4%. Да и в растущем обрабатывающем секторе рост обеспечивают отрасли военно-промышленного комплекса. А в гражданском секторе при этом выпуск просто "посыпался", пишет "Коммерсант". Такая же безрадостная динамика в производстве электроэнергии (снижение на 1,9%).

"На рынках промышленной продукции по состоянию на май уже три месяца наблюдается снижение цен. Это, похоже, видимое проявление кризиса сбыта (плюс, как уже отмечалось, влияние укрепления рубля на динамику цен экспортируемых товаров)", — говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Эксперты отмечают, что гражданские отрасли производства особенно чувствительны к высоким процентным ставкам по кредитам, и их денежно-кредитная политика ЦБ довела до "отрицательного роста": падает выпуск в автопроме, строительных материалах, деревообработке.

Минимум промышленного оптимизма фиксируют и в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН: сейчас хуже, чем в 2016-м и даже 2022-м годах. Еще хуже было только в 2008 и в 2020. Хотя в июле и 2020-й год уже не казался ряду компаний, участвующих в опросе, таким уж ужасным.

25 июля, как ожидается, Центральный банк России, не видящий признаков рецессии в экономике, снизит ключевую ставку. Ожидается, что до 18%. Однако участники рынка, например, металлурги, говорят, что оптимизм и, рост производства, соответственно, вернутся только после снижения "ключа" до 12%.