Через два с половиной года на ВСМ Москва-Петербург будут ездить 28 поездов - правительство

У правительства России снова грандиозные планы: после обещания в следующем году запустить серийное производство российских самолетов взялись за поезда.

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что до 2030 года для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург должны быть поставлены 43 электропоезда. Пока, правда, их только разрабатывают. При этом до конца 2028 года на маршруте должны эксплуатироваться 28 поездов. А конец 2028 года – это уже через два с половиной года.

"Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость в эксплуатации составит до 360 км/ч", - пообещал Савельев на совещании, посвященном ВСМ.

Ожидается, что время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут. И власти хотят, чтобы по итогам 2030 года пассажиропоток на маршруте составил не менее 23 млн человек.