Шестимесячная медведица по кличке Мика, спасенная в Приморье, стала новым обитателем Пермского зоопарка

Шестимесячная медведица по кличке Мика, спасенная в Приморье, стала новым обитателем Пермского зоопарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Мика попала в центр реабилитации "Амурский тигр" в четыре месяца. Животное оказалось неспособно выжить в дикой среде, потому по соглашению минприроды Прикамья с центром реабилитации "Амурский тигр", медвежонка решили передать в пермский зоопарк для сохранения вида и дальнейшего размножения.

В настоящее время Мика находится на карантине на новой территории зоопарка под наблюдением ветеринаров и адаптируется к новому дому.

Посетители смогут увидеть маленькую медведицу после открытия зоопарка по новому адресу в микрорайоне Нагорный.