В Екатеринбурге решили совсем отказаться от кондукторов в общественном транспорте

В Екатеринбурге собираются изменить подход к оплате билетов в общественном транспорте и совсем отказаться от кондукторов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, подавляющее большинство пассажиров пользуется картой, а кондукторы выполняют функции, скорее, контролеров.

"Поэтому мы постепенно будем отказываться от кондукторов. Вместо усилим контрольно-ревизионный отдел Центра управления перевозок. В троллейбусах кондукторы пропадут с 1 августа, в автобусах – в ближайшие пару месяцев", - заявил замглавы департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

По его словам, в трамваях специалисты останутся до момента оборудования всего подвижного состава валидаторами. Пассажиры с наличными деньгами смогут купить билет у водителя во время остановок.

Ранее сообщалось, что Свердловской области потребуется около 10 лет, чтобы заменить всех кондукторов в общественном транспорте региона на валидаторы и системы поиска безбилетников.