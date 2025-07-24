24 Июля 2025
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Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/filimonov_official

Тюменская область достигла высоких показателей по медицинской помощи участникам СВО

В Тюмени состоялось совещание руководителей филиалов фонда "Защитники Отечества" Уральского федерального округа. Заместитель председателя фонда по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин провел встречу, в ходе которой участники обсудили лучшие практики оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Боевые действия не проходят бесследно для здоровья, даже если ранения были незначительными. Наша задача – обеспечить каждому участнику СВО углубленное медицинское обследование у узких специалистов, чтобы своевременно выявить возможные проблемы и предотвратить развитие заболеваний. Это поможет ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни, найти работу и вернуться к активной деятельности", – отметил Сергей Вылегжанин.

В рамках визита он также провел встречу с вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских. В обсуждении приняли участие начальник Управления медицинской поддержки фонда Александр Григорьев, директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова, директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин и руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

Ольга Кузнечевских сообщила, что с апреля 2024 года более 560 участников СВО прошли расширенную диспансеризацию в 24 медицинских учреждениях региона. Реабилитацию и санаторно-курортное лечение ветераны и члены их семей получают в областном госпитале для ветеранов войн, лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", санатории-профилактории "Светлый" в Ялуторовске и Центре оздоровления "Красная гвоздика".

Особое внимание уделяется психологической поддержке. С начала СВО в каждом муниципалитете Тюменской области работают социальные гостиные, а в сентябре 2024 года в Тюмени открылся современный Центр ментального здоровья и реабилитации.

"Мы научились провожать наших бойцов на СВО и ждать их возвращения. Теперь важно помочь им адаптироваться к мирной жизни, восстановить связь с семьей и обществом. Психологическая реабилитация – одна из ключевых задач, и для ее решения необходимо усилить взаимодействие между регионом и фондом "Защитники Отечества". Особенно важно подготовить квалифицированных психологов, способных работать с ветеранами", – подчеркнула вице-губернатор.

В регионе также реализуется проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" – аналог федеральной программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Возглавляет общественный совет проекта губернатор Александр Моор.

"Тюменская область и местный филиал фонда "Защитники Отечества" достигли значительных успехов в организации и качестве медицинской помощи участникам СВО. Регион обладает развитой системой здравоохранения. Что касается психологической поддержки, создание центров ментального здоровья, подобных тюменскому, может стать частью региональной модели. Этот вопрос мы будем дорабатывать совместно, и сегодняшняя встреча стала важным шагом в этом направлении", – резюмировал Сергей Вылегжанин.

Теги: Участники СВО, медицинская помощь, Защитники Отечества


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