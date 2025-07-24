В Амурской области вместе с Ан-24 погибли пятеро сотрудников РЖД

Среди погибших в результате крушения Ан-24 в Амурской области есть пятеро сотрудников РЖД. Двое из них направлялись в командировку, трое – в отпуск или из него.

В служебную командировку летели 38-летний заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Андреевич Сун-Цо-Жен и 43-летний главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО "РЖДстрой" (Хабаровск) Дмитрий Лапшов.

В отпуск с семьёй летел 32-летний ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Сергей Шиян. Из отпуска в Тынду возвращались супруги-врачи ЧУЗ "РЖД-Медицина", 64-летний врач функциональной диагностики Алексей Найдёнов и его 65-летняя жена, заведующая отделением – врач акушер-гинеколог Галина. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь, сообщает пресс-служба перевозчика.

По предварительным данным, самолету Ан-24, разбившемуся в Тынде, было почти 50 лет – его выпустили в 1976 г. Он принадлежал авиакомпании "Ангара", базирующейся в Иркутске.