Число погибших при пожаре в ТЦ в Новошахтинске выросло до двух

Число жертв пожара в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске (Ростовская область) увеличилось до двух. На месте пожара найдено тело погибшей женщины, продолжаются поиски еще одной сотрудницы, передает РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщили, что погиб спасатель, который пошел искать людей, которые могли оставаться в здании. Еще один пожарный пострадал, его вынесли на руках коллеги, медики госпитализировали его.

Первоначально пожар распространился всего на 30 кв. метрах, но позже охватил все здание – более 1,3 тыс. кв. метров. Сообщалось, что посетителей в момент возгорания в здании не было.