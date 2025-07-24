Остановлены поставки Snickers и Twix в "Пятерочки" и "Перекрёстки"

X5 Group (владеет различными продуктовыми сетями России) остановила отгрузки шоколада Snickers и Twix в магазины "Пятерочка" и "Перекресток".

"Х5 приняла решение остановить отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования", - сообщили ТАСС в компании.

Компания Mars выпускает шоколадные батончики Twix, Snickers, жевательные резинки Orbit, а также корм для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.