Губернатор Запорожья наградил генерала Ивана Попова орденом

Обсужденного по делу о хищениях генерал-майора Ивана Попова наградил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Во вторую годовщину мужественного отражения террористического наступления вооруженных формирований Украины на Запорожскую область подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году", - сообщил Балицкий.

Попов награжден вместе с еще тремя генералами "за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга". Его наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.

"Защищая Запорожскую область, военнослужащие Российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм. Украинский "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери", - отметил губернатор.

Он добавил, что на улице имени 58 Армии в городе Мелитополе будет установлен барельеф в честь "великого подвига военнослужащих".

В апреле 2025 года Попов был осужден на пять лет лишения свободы и штраф в 800 тыс. руб., также его лишили воинского звания генерал-майора. Попов вину в хищениях не признал, в конце июля должна быть рассмотрена апелляция защиты на приговор.