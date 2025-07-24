В горящем ТЦ в Новошахтинске погиб спасатель, еще один пожарный пострадал

При тушении торгового центра на улице Ленина в Новошахтинске (Ростовская область) погиб спасатель, еще один – пострадал, сообщили в МЧС.

"Связь с ними была потеряна при поиске людей в горящем торговом центре. Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в момент пожара в торговом центре не было посетителей. О причинах случившегося не сообщается.

Пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам, рассказали в МЧС.

Площадь пожара превысила 1,3 тыс. кв. метров, на тушении работают более 80 человек.