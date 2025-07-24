У "Магнитогорского металлургического комбината" на 88,8% упала прибыль

"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК или "Группа") отчитался о финансовой составляющей своей работы за II квартал и первую половину 2025 г. Как оказалось, упала общая выручка.

Выручка Группы ММК за 6 месяцев 2025 года составила 313,5 млрд руб. Сокращение показателя относительно аналогичного периода 2024 г. составило 25% (тогда этот показатель составлял 417,8 млрд руб.). Причинами этого на комбинате назвали снижение объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. Чистая прибыль по сравнению с шестью месяцами прошлого года сократилась на 88,8%, до 5,6 млрд руб.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции премиум класса.

Добавим, что две недели назад на производстве побывал президент Владимир Путин. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и полпредом Артемом Жогой он осмотрел цеха и пообщался с рабочими. Президенту сообщили об успехах и модернизации комбината.