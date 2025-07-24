Подведены итоги ежегодного рейтинга эффективности органов местного самоуправления Тюменской области

Подведены итоги ежегодного рейтинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюменской области за 2024 год. На первом месте - Ялуторовский район, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление правительства "О распределении грантов муниципальным образованиям Тюменской области за достижение наилучших результатов ежегодного областного рейтинга за 2024 год".

Эффективность деятельности органов местного самоуправления Тюменской области оценивается ежегодно по следующим направлениям, в частности: состояние инвестиционного и предпринимательского климата; создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства; увеличение доходной части местного бюджета; повышение уровня занятости; развитие жилищного строительства.

Для муниципальных образований, вошедших в первую десятку рейтинга, предусмотрены гранты в размере от 1 до 10 млн рублей (в зависимости от места в рейтинге). В соответствии с постановлением будет распределено 55 млн рублей.

Бюджет Ялуторовского района - 10 млн рублей, Абатского района - 9 млн рублей, Аромашевского района - 8 млн рублей, Бердюжского - 7 млн рублей, Тюменского - 6, Ишимского 5. Бюджеты Голышмановского и Заводоуковского муниципальных округов получат по 4 и 3 млн рублей соответственно. 2 млн рублей получит бюджет Исетского района. И миллион - город Ялуторовск.

"Район уже был лидером рейтинга в 2016 и 2023 годах, в 2017 и 2019 входил в пятёрку лучших. И вот, снова победа! В минувшем году реализовано 14 инвестиционных проектов на сумму более 587 миллионов рублей. Создано 62 рабочих места, в этом году – более 120. Десять инвестпроектов на сумму более миллиарда рублей сейчас находятся в активной стадии реализации", - прокомментировал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.