Георгий Филимонов сообщил, что вологодские компании в числе лучших экспортеров Северо-Запада страны

Единая окружная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Северо-Западном федеральном округе. Лауреатами стали 36 организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года. В состав экспертной комиссии Всероссийской премии «Экспортер года» вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО «Национальные приоритеты» и предпринимательских объединений.

«Предприятия региона стали победителями и призерами в четырех номинациях конкурса. Это показательный результат нашей сплоченной командной работы с бизнесом. Продвигаем локализацию высокотехнологичных производств, расширяем ассортимент вологодской продукции за рубежом и поддерживаем наших предпринимателей, обеспечивая выход на новые рынки сбыта. Как итог – Вологодчина получила статус одного из лучших регионов-экспортеров несырьевых неэнергетических товаров, а прирост экспорта продукции машиностроения в прошлом году составил 25%. Не останавливаемся на достигнутом и уверенно идем вперед. Наша цель — быть надёжным тылом для страны, краем сильных людей и растущей экономической мощи», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По итогам оценочных процедур призовые места в номинациях заняли: «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес): 1 место – АО «Апатит»; «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» (МСП): 3 место – ООО Рыботоварная фирма «Диана»; «Трейдер года» (крупный бизнес): 2 место – ООО «Торговый Дом «Формат»; «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес): 1 место – АО «Апатит»; 2 место – ООО «Торговый Дом «Формат».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров первого этапа конкурса по Северо-Западному федеральному округу состоится в сентябре в Светлогорске. После этого из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Их наградят на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве в октябре текущего года.

Всероссийская премия «Экспортер года» проводится ежегодно при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.