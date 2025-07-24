24 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Вологодчина станет местом проведения Международного форума «Люди Христовы. Наше время»

Известный режиссер Эмир Кустурица станет почетным гостем форума, который пройдет одновременно в Вологде, Москве и крымском Херсонесе. Однако именно в столице Вологодской области запланирована основная очная часть мероприятий.

(2025)|Фото: de.rt.com/ скрин

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла примем в Вологде Международный форум «Люди Христовы. Наше время». Он пройдет в День Крещения Руси, который отмечает 28 июля весь православный мир. Рад приветствовать на Вологодской земле знаменитого югославского и сербского кинорежиссера, актера, лауреата мировых кинопремий Эмира Кустурицу. Принимать форум столь высокого уровня для нас честь и ответственность. Это возможность показать на международном уровне богатство историко-культурного наследия, роль региона в духовной жизни страны и в становлении христианства», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В 14.00 в концертном зале «Русский дом» состоится показ документального фильма «Люди Христовы. Наше время». Далее – мультимедийная конференция, где обсудят исторические аспекты и значение Крещения Руси в зарождении единого православного народа, живущего сегодня в России, Республике Беларусь и Украине.

С вологодской стороны ожидается участие Губернатора Георгия Филимонова, митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы. В обсуждении картины примут участие и международная группа создателей фильма: Эмир Кустурица, Мирко Раденович, Йован Маркович, Руслан Калинчук. 

Еще ряд знаковых общественных, политических, культурных и церковных деятелей из России, Республики Беларусь, Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Приднестровья и дальнего зарубежья будут присутствовать в формате прямых включений.

Теги: георгий филимонов, фестиваль люди христовы, кутсурица,


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