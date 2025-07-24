Выживших нет: в Тынде разбился Ан-24, на борту было 48 человек

Российский премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. По предварительным данным, все находившиеся на борту 42 пассажира (из них пять – дети) и шесть членов экипажа погибли.

Комиссию возглавил министр транспорта России Андрей Никитин. МЧС создало "горячую линию" в связи с трагедией в Амурской области (8(4162) 53-99-99).

Спасатели обнаружили обломки горящего самолета в густом лесу. Там невозможно приземлится на вертолете, невозможно проехать, поэтому часть спасателей спустится к месту крушения с вертолетов по веревкам.

По предварительным данным, самолету Ан-24, разбившегося в Тынде, было почти 50 лет – его выпустили в 1976 году. Он принадлежал авиакомпании "Ангара", базирующейся в Иркутске. В мае этого года такой же самолет "Ангары" в Киренске (Иркутская область) при посадке подломил стойку шасси и выкатился за пределы ВПП. Тогда никто не пострадал. А разбившийся борт, по информации ТАСС, был поврежден в авиапроисшествии в Иркутской области в 2018 году.

СМИ сообщают, что Ан-24 летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. При заходе на посадку в Тынде (около 7 утра мск) самолет пропал с экранов радаров. По предварительным данным, самолет не подавал сигнал бедствия перед крушением, но не смог приземлиться с первого раза из-за низкой облачности в аэропорту Тынды.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, основные версии – неисправность самолета и человеческий фактор.