Армения лишится газа из России

В Армению временно перестанут поставлять газ из России. Причина – ремонт на территории Грузии.

Поставки остановят из-за аварийно-восстановительных работ на участке "Казах-Сагурамо" транзитного газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Грузии. Газ не будет поступать в страну с 7.00 24 июля до 19.00 26 июля.

В эти дни жители страны будут получать газ из внутренних резервов и дополнительных объёмов поставок природного газа из ИРИ, сообщает "Газпром-Армения".