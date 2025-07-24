На москвичку завели первое в России дело по статье о дропперстве

В Москве возбуждено первое в России дело по статье о дропперстве (передаче своего банковского счета мошенникам, ч.3 ст. 187 УК РФ). Совсем недавно эту статью в Уголовный кодекс ввела Госдума.

"По имеющимся данным, подозреваемая, надеясь погасить имеющиеся долги, нашла подработку в интернете. По указанию злоумышленников она открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя, который в дальнейшем использовался для зачисления денежных средств, полученных преступным путем. В итоге общая сумма, внесенная на этот счет, превысила миллион рублей. Информацию о совершенных банковских операциях женщина передавала своим кураторам посредством мессенджера", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

52-летняя жительница Москвы была задержана, в ее квартире в ходе обыска изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты и сим-карты.