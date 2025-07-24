Девять россиян попали под следствие за возможные призывы убивать военных

ФСБ сочла девятерых россиян виновными в призывах убивать бойцов армии России. Все девять человек оказались под следствием.

Задержания прошли в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях, Еврейской автономной области. По версии спецслужбы, эти люди причастны к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов убивать солдат армии России, сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. Каждому из них грозит до семи лет лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.