В центре Екатеринбурга вместо парковки открылось пространство для отдыха

В Екатеринбурге дан старт работе проекта "Лето на площади". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как заявил глава уральской столицы Алексей Орлов, многие годы на Площади 1905 года располагалась парковка.

"Это, безусловно, не украшало наш город, не придавало ему столичного статуса. Жители, и, в особенности, молодежь, поддержали нашу идею создать в самом центре Екатеринбурга многофункциональное пространство для отдыха и активностей", - отметил мэр.

Теперь площадь украсили деревья, клумбы и малые архитектурные формы: скамейки, помост для танцев, навесы от дождя и солнца. Появилась архитектурная подсветка, которой можно задавать разные сценарии: например, синхронизировать ее с подсветкой здания администрации города.

Как отмечают в мэрии, все конструкции легко монтируются, поэтому площадь оперативно можно приспособить для музыкальных и спортивных мероприятий, фестивалей, выставок и ярмарок. Разработкой концепции занималась команда Парка Маяковского.

Орлов добавил, что в таком виде площадь сохранится до конца сентября. По словам главы, после этого начнется монтаж ледового катка, который откроется в декабре и проработает минимум до середины февраля.