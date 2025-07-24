Алексей Текслер на «Дне поля-2025»: Мы вместе решаем задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны

В этом году главная агровыставка Южного Урала проходит в Чебаркульском муниципальном округе возле поселка Тимирязевского. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично участвовал в мероприятии и открыл выставку «День поля – 2025».

После церемонии открытия глава региона осмотрел экспозицию, на которой расположены более 150 единиц сельхозтехники, демонстрационные участки сельскохозяйственных культур.

«Это традиционная выставка, где аграрии со всего региона делятся опытом. Представлены современная техника и решения для повышения эффективности сельского хозяйства, в том числе лучшие отечественные новинки, например, челябинских производителей. Наука активно занимается районированием культур, подходящих нашему климату. Челябинский институт сельского хозяйства, «Чебаркульская птица», «Ситно» и другие предприятия ведут эту работу. Также используются беспилотники для оцифровки и опрыскивания полей от насекомых и сорняков. Все эти технологии применяются в нашем региональном сельском хозяйстве», - отметил губернатор в общении с участниками выставки – представителями агрокомпаний Южного Урала.

Алексею Текслеру также продемонстрировали новые технологии в растениеводстве и животноводстве, включая беспилотники и современные решения для повышения урожайности.

Далее в рамках рабочей программы губернатора на «День поля – 2025» состоялась встреча с 33 победителями регионального конкурса «Лидеры села. Южный Урал».

В ходе встречи губернатор поздравил победителей и ответил на их вопросы.

«Молодежь – один из самых активных слоев населения нашей страны. Всех вас объединяет стремление сделать жизнь в своих поселениях лучше и комфортнее, тем самым внося вклад в развитие всей Челябинской области. Этот конкурс и вы, как лидеры села, доказываете гармоничное развитие как городов, так и сел. Это очень важно, поскольку продовольственная безопасность страны – основа нашего суверенитета. Страна, способная прокормить себя, действительно независима», – отметил Алексей Текслер, обращаясь к присутствующим.

На встрече обсуждали проблемы села: создание молодежных пространств, ремонт амбулатории, увеличение квот на спорт, информирование молодежи о господдержке и дифференциация грантов для фермеров. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать озвученные вопросы.

Один из участников встречи, Глеб Шудриков, ученик школы №10 Кыштыма и начинающий фермер, лично поблагодарил Алексея Текслера за оперативную помощь, оказанную после обращения на «Прямую линию». После пожара, уничтожившего его птичник, Глеб получил содействие от Челябинской областной племенной фермы в восстановлении помещения и предложении целевого обучения.

Завершая общение, Алексей Текслер подчеркнул значимость комплексного подхода к развитию сельских территорий, включая создание комфортной инфраструктуры, поддержку молодежных инициатив и создание условий для привлечения молодых специалистов в сельскую местность.

Также в рамках областной агровыставки «День поля – 2025» прошло совещание фермеров региона, на котором подвели итоги работы в прошлом году и обсудили инструменты поддержки фермерских хозяйств.

Как отметил заместитель Губернатора – Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, фермерский сектор – это значимая часть аграрного производства региона.

«Наши фермеры – большая движущая сила, которая позволяет агропромышленному комплексу Челябинской области быть впереди. Фермерское сообщество региона – самое многочисленное во всем Уральском федеральном округе, как по количеству фермеров, так и по площади, которую они обрабатывают. Производят половину областного урожая зерна и масличных, 26% – картофеля, 40% – овощей. Сельское хозяйство сегодня конкурентный рынок, необходимо постоянно увеличивать компетенции. Главная на сегодня задача – «растить» кадры для своих предприятий, в том числе и фермерских», - подчеркнул Алексей Кобылин.

Исполнительный директор совета Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области Ольга Пестрикова рассказала, что организация в 2025 году, участвуя в Москве в молодежном форуме, заняла первое место.

Южноуральский союз фермеров, как пояснили в минсельхозе региона, стал участником всероссийской Ассоциации «Народный фермер», было заключено соглашение с «Россельхозбанком», идет реализация специальной льготной программы для фермеров «Росагролизинга».

«В рамках трехстороннего сотрудничества Союза, ЮУрГАУ, регионального Минсельхоза действует «Школа фермеров», в программу которой с этого года включены курсы для участников СВО», - отметила Ольга Пестрикова.

Завершением совещания фермеров стало награждение аграриев, внесших особый вклад в развитие сельского хозяйства Южного Урала.