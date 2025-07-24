В Амурской области пропал Ан-24 с 46 людьми на борту

В Приамурье пропала связь с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара". На борту находятся 46 человек, передает Shot. Самолет выполнял рейс по маршруту Хабаровск-Блговещенск-Тында. По расчетам самолет должен находиться на подлете к Тынде.

На поиски пропавшего самолета вылетел вертолет Ми-8.

В конце мая этого года самолет Ан-24 той же "Ангары" выкатился за пределы ВПП после посадки из-за подлома носовой стойки шасси в аэропорту Киренска (Иркутская область). На борту был 51 человек, никто не пострадал.