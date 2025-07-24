Россияне возвращают почти половину одежды и обуви, купленной в интернете

От 15% до 45% заказанных в интернете одежды и обуви покупатели возвращают. Особенно высоко число возвратов у маркетплейсов Wildberries и Ozon, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные агентства по развитию бизнеса Shift.

Чаще всего причина возврата – не подошел размер. На втором месте по распространенности – несоответствие товара ожиданиям покупателя. И отдельно на третьем – товар подошел, но был с дефектами.

Эксперты полагают, что большой процент возвратов является и следствием скидочных акций, которые применяют платформы.

Наконец, не очень распространенная, но тоже существующая причина – импульсивная покупка.

Также аналитики выяснили, что доля возвратов сильно влияет на имидж бренда, вероятность повторной покупки снижается на 65%, что может быть критично для финансовых показателей.

Ранее Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о платформенной экономике. Он должен отрегулировать продажи в интернете, в том числе скидки, предлагаемые платформами, а также механизм возврата товара. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что законом будут защищены как покупатель, так и продавец, поскольку такое явление как потребительский терроризм действительно существует.