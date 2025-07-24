Четверо военнослужащих из Тюменской области возвращены из украинского плена

Четверо военнослужащих из Тюменской области возвращены из украинского плена. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Из подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, в их числе четверо жителей Тюменской области. Мероприятия проводит Министерство обороны РФ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

"Четверо наших земляков возвращены из украинского плена. Один из ребят находился в плену с февраля 2024 года. Его родственники обратились за помощью в установлении его места нахождения. Работа велась больше года. Сейчас все военнослужащие уже в безопасности", - заявил Олег Датских.

Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Напомним, ранее стало известно, что группа военнослужащих России вернулась с территории, подконтрольной Киеву. Там состоялся обмен пленными. Это произошло в рамках договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом 2 июня в Стамбуле. Взамен были переданы украинские военнопленные. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую помощь.

Сообщение об обмене появилось после завершения третьего раунда переговоров в Стамбуле. Как заявил Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, в ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен обмен не менее 1 тыс. 200 человек.