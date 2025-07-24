Обаме могут "предъявить" за попытку госпереворота

Экс-президенту Бараку Обаме грозит ответственность за госизмену и попытку государственного переворота.

Глава национальной разведки страны Тулси Габбард на брифинге в Белом доме сообщила, что Обама и его окружение могли манипулировать разведданными о вмешательстве Москвы в выборы в США 2016 г. Обама направлял разведсообщество для создания ложной теории, приводит РБК слова Габбард.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 г. Хиллари Клинтон.

"Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!" - сказал Трамп.