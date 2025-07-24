Инициаторов травли в школе могут временно поместить в спецшколы

В России разработали проект закона о противодействии буллингу в школах.

Самой жесткой мерой по отношению к ребенку, неоднократно участвовавшему в травле и применявшему физическое насилие к другим детям, станет его временная отправка в учебно-воспитательную спецшколу. Законопроект могут внести в Госдуму на этой неделе. В документе определяется, как отличить буллинг от рядового конфликта. Ему должны быть присущи систематичность, преднамеренность и уничижающий характер действий.

Для школ страны Минпросвещения, Минобрнауки по согласованию с Минздравом и МВД утвердят порядок противодействия физическому и психическому насилию. На его основе будут выявляться и регистрироваться случаи травли, проводиться разъяснительные беседы с родителями и педагогико-психологическая работа с учащимися.

Помогать школам, где зафиксировали случаи буллинга, будут региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Сотрудники центров будут оказывать помощь пострадавшим детям и "агрессорам".

Также авторы проекта предложили применять к гражданам, которые участвуют в травле детей, нормы уголовного, гражданского и административного законодательства.

Законопроект о буллинге должен быть принят до конца 2025 года, сообщают "Ведомости".

Травля идёт не только в школе. Две трети россиян (64%) считают главной причиной травли в сети плохое воспитание детей. В целом травля стала большой общественной проблемой. Такие результаты получил ВЦИОМ.