На митинг в Киеве вышли более 9 тысяч человек

В Киеве более 9 тыс. человек вышли на масштабные митинги против преследования антикоррупционных служб.

Таковы данные полиции. Участники протестов заявили о готовности выходить на улицы каждый день, если их требования к властям не будут услышаны.

Подобные акции проходят и в других городах Украины, сообщает издание "Страна.ua".

Тем временем, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений в связи с принятием закона, который ограничивает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств страны — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).